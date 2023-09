Politie treedt op tegen tegen illegale afvaldump

Ongestraft vuil dumpen is verleden tijd. Wie betrapt wordt, wordt hard aangepakt. Zo deelt de politie vanaf nu boetes uit en worden voertuigen in beslag genomen. Dat overkwam een vervuiler vanmorgen. De politie kreeg een tip dat er een dumptruck vuil stortte bij een illegale vuilnisbelt in Fortuna Ariba. De chauffeur kreeg twee boetes. Een voor illegale afvaldump en de ander voor ongeldige autopapieren. Ook is de dumptruck in beslag genomen. Wie getuige is van een illegale dumping kan de politie bellen op 917.