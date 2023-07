Politie treedt streng op tegen foutparkeerders

Automobilisten die hun auto op het trottoir parkeren worden binnenkort aangepakt. De politie gaat strenger optreden tegen foutparkeerders. De reden is dat voetgangers in gevaar worden gebracht als zij noodgedwongen over straat moeten lopen. Daarom zullen foutgeparkeerde wagens worden weggesleept of krijgen een wielklem. Er is vooral veel overlast in de binnenstad en bij uitgaansgebieden, zoals Jan Thiel en Caracasbaai.

Meer over boete foutparkeerders politie wegslepen wielklem