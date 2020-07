Politie verricht aanhoudingen

De politie heeft gisteren twee mannen aangehouden voor hun rol in de ongeregeldheden van afgelopen 24 juni. Het gaat om twee Curaçaose mannen van 40 jaar. Allebei zijn ze aangehouden vanwege openlijke geweldpleging, vernieling, opruiing en brandstichting. De politie had eerder aangegeven op zoek te zullen gaan naar mensen die zich op 24 juni schuldig hebben gemaakt aan overtredingen tijdens de chaotische situatie in onder meer Punda en Otrobanda.