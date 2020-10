Politie verricht twee huiszoekingen

De politie heeft gisteren twee huiszoekingen verricht in verband met een moord die is gepleegd op 6 januari van dit jaar in de Kaya Neblina in Ser’i Papay. De huiszoekingen vonden plaats in de Kaya Strena en Kaya Meteorológiko. Op 6 januari werd de 30-jarige Jahier Evertsz doodgeschoten. De man zou zijn doodgschoten na een ruzie over vuurwerk.

De politie heeft niet aangegeven wat er voor bewijs bij is gekomen en wat tot de huiszoekingen van gisteren heeft geleid. Het enige dat bekend is gemaakt is dat het onderzoek naar de moord verder gaat.