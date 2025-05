Politie volgt geografische sporen van criminelen

Op Curaçao vond de afgelopen twee weken een intensieve training plaats over geografische sporen van criminelen. De training is georganiseerd in samenwerking tussen het Korps Politie Curaçao en het College van Korpschefs van de vier korpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. ‘Geographic Profiling’ is een specialistische analysetechniek. Door locaties van gepleegde delicten te analyseren, kunnen onderzoekers voorspellen waar een verdachte woont of werkt en welke locaties hij of zij vaak bezoekt. Dit stelt de politie in staat om onbekende daders sneller in beeld te krijgen.

Op die manier kan recherchecapaciteit gerichter worden ingezet. Tijdens de training op Curaçao hebben politiemedewerkers geleerd hoe ze geografische analyse kunnen inzetten om opsporingsonderzoeken doelgerichter te maken. Het gaat om het combineren van informatie over misdrijven met locatiegegevens om tot concrete aanknopingspunten te komen voor het oplossen van misdrijven. De training werd eerder verzorgd op Sint Maarten en Aruba en zal binnenkort ook plaatsvinden op Bonaire.