Politie vraagt hulp bij moord op Dylmer Dielingen

De politie vraagt om hulp van de bevolking bij het oplossen van een moord die afgelopen vrijdagavond plaatsvond. De 36-jarige Dylmer Dielingen werd vrijdagnacht rond 11 uur ‘s avonds in het ziekenhuis binnengebracht met diverse steekwonden. Hij overleed kort daarop. De man was aangetroffen bij een snèk aan de Piscaderaweg. Hij zou ruzie hebben gekregen met enkele personen. Iedereen die meer weet over de zaak kan contact opnemen met de politie via 917 of anoniem via 108.