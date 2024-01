Politie vraagt hulp bij zoektocht naar 17-jarige

De politie vraagt om hulp bij de zoektocht naar een minderjarige. Dit keer gaat het om de 17-jarige Naiva Smith, geboren op St. Maarten. Sinds zaterdag 13 januari 2024, rond 04.00 uur ’s ochtends, is het meisje zoek. Op dat moment kwam de moeder thuis en was Naiva niet aanwezig. De politie verzoekt dringend iedereen die informatie heeft over deze jongedame contact op te nemen met de politie.

Naiva is 1.60 m lang, heeft een slank postuur en gekruld kort haar. Haar ogen zijn donkerbruin en ze heeft een donkerbruine huidskleur. Mensen die informatie hebben kunnen bellen op telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.