Politie waarschuwt: ‘Koop geen merkkleding op straat’

De politie heeft een beroep aan de bevolking gedaan om geen merkkleding op straat te kopen. De kans is groot dat het om gestolen goederen gaat. Volgens de politie moeten mensen niet ingaan op dergelijke aanbiedingen. De waarschuwing is gisteren gedaan omdat in de nacht van maandag op dinsdag veel merkkleding is gestolen tijdens een met veel geweld gepaard gaande inbraak in de winkel UpTown in Punda. Daarbij zijn veel kleren van het populaire merk Pyscho Bunny gestolen. De politie noemt specifiek dit merk en roept iedereen daarom op om geen gestolen spullen te kopen en de politie te informeren als Psycho Bunny-shirts en sweaters worden aangeboden.

