Politie waarschuwt voor autodiefstallen

Dieven blijken een nieuw doelwit te hebben: tweedehandse auto’s. Daar waarschuwt de politie voor op Facebook. Het vermoeden van de politie is dat dieven gebruikmaken van de reservesleutel. Wie een tweedehandse auto koopt wordt geadviseerd de reservesleutel op te vragen of beter nog, het slot te veranderen. Ook roept de politie kopers op alle autopapieren te verifiëren op echtheid. Datzelfde geldt voor het identiteitsbewijs en de adresgegevens van de verkoper. Laatst is nog een koppel veroordeeld voor het doorverkopen van vijf gestolen auto’s via Facebook. Het tweetal kreeg forse celstraffen opgelegd voor oplichting, verduistering en witwassen van geld.

