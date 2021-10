Politie ziet donker getinte autoruiten niet zitten

De politie ziet de invoering van donker getinte autoruiten niet zitten, zeker als je er nauwelijks tot niet er doorheen kunt kijken. Dat zegt een bron bij het politiekorps tegen de krant Èxtra. De plannen van politieke partij MFK om dat te legaliseren hebben tot veel discussie binnen en buiten het parlement geleid. Volgens de bron bij de politie zal de invoering het werk van agenten een stuk moeilijker maken. Bij te donker getint glas kan de politie bijvoorbeeld geen verkeersovertredingen aanpakken zoals het niet omdoen van de autogordel en bellen achter het stuur. Ook kunnen verdacht gedrag en gezochte verdachten niet gevolgd worden als het zicht belemmerd wordt. Het verkeer zal volgens de bron er ook problemen door ondervinden. Ook zullen bestuurders elkaar niet kunnen zien in bepaalde verkeerssituaties. Er wordt gevreesd voor een “free for all” als er geen rekening wordt gehouden met de bezwaren van de politie, aldus de bron in de Èxtra van maandag.