Politie zoekt 17-jarige verdachte

De politie is op zoek naar Ackeem Mathilda. De 17-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij gewapende overvallen, afpersing, heling en vuurwapenbezit. Dat meldt de politie. Sinds gisteren heeft de politie foto’s van hem verspreid die kunnen helpen bij het opsporen van Mathilda. Personen die informatie hebben over zijn verblijfplaats kunnen contact opnemen met de autoriteiten. Dat kan via de anonieme tiplijn 108 of telefoonnummers 917 en 7246230.