Politie zoekt drie verdachten van gewapende overvallen

De politie zoekt drie verdachten van twee gewapende overvallen eerder dit jaar. De foto’s van deze verdachten zijn door het politiekorps verspreid. Benjamin en Jonathan Walker worden verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval in de Kaya Lamper op 4 januari. De derde verdachte, de 19-jarige Angelito Maria Felipie, wordt gezocht in verband met een gewapende overval op een zaak aan de F.D. Rooseveltweg. Deze vond op 25 mei plaats. De mannen worden verzocht zich te melden bij het recherchebureau op Rio Canario. Personen die informatie hebben over de verblijfplaatsen van de verdachten kunnen de politie tippen via 917 of de anonieme tiplijn 108.

