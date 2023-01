De politie is op zoek personen wiens sieraden zijn gestolen. Bij een huiszoeking zijn een aantal spullen in beslag genomen, waaronder oorbellen, ringen en kettingen. De politie vermoedt dat deze sieraden door inbrekers zijn buitgemaakt. Personen die de sieraden herkennen, kunnen zich melden bij de politie. Je moet wel kunnen aantonen dat ze van jou zijn. Het recherchebureau Kaya Hose (Jo) Pinedoe is telefonisch bereikbaar via 724-6203.

