Wie onlangs een flatscreen tv is kwijtgeraakt, kan zich bij de politie van Montaña melden. Gisteren ontdekte de politie twee gestolen tv’s in een sportcomplex in Cas Grandi. De flatscreens zijn vermoedelijk gestolen. Degenen die kunnen bewijzen dat ze de eigenaar zijn van de toestellen, kunnen zich melden bij het politiestation van Montaña.