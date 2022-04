De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaren van een reeks gestolen spullen. Die werden in beslag genomen bij een inval door de rechercheurs van Montaña. De horloges, laptops en andere artikelen zijn afkomstig van inbraken. Herken je een of meer artikelen, meld je dan op het politiebureau van Montaña of bel naar 724-6700, 724-6709 of 724-6711 voor een afspraak. Je moet wel kunnen bewijzen dat de spullen van jou zijn.

