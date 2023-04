Politie zoekt info over Shairon Paulina

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over de laatste uren van Shairon Paulina. Dat zegt politiewoordvoerder Maurits Rosalina. Donderdag werd Paulina na een overval in Buena Vista dodelijk geraakt door een kogel. De schutter was een politieagent in burger. Personen die weten wat er is gebeurd, of hem hebben geholpen bij de overval op de minimarket aan de Sint Kittsweg kunnen zich melden bij de politie. Volgens de politiewoordvoerder is het niet bekend of de auto waarin hij is gevonden door iemand anders werd bestuurd.