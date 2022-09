Politie zoekt twee vermiste jongens

De politie is op zoek naar twee jongens die vermist zijn. De jongens zitten in jeugdinrichting JJIC en zijn sinds woensdag niet meer teruggekeerd. Het gaat om Jean-Naithel Jeandor en Jean Paul Kleinmoedig. De een is een 15 jaar en de ander is 14. Beiden zijn 1 meter 80. Jean-Naithel droeg een blauwe sportbroek van Adidas en Nike-gymschoenen. Jean Paul droeg een oranje Adidas-shirt en slippers. Hij is herkenbaar aan een kroon-tatoeage op zijn linkerarm. Personen die informatie hebben over de verblijfplaats van de jongens kunnen bellen naar 917 of het anonieme nummer 918.