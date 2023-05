Politieagent niet vervolgd voor neerschieten inbreker

De politieagent die op 11 december 2018 een man heeft neergeschoten wordt niet vervolgd. Dat meldt het OM. Het slachtoffer werd geraakt in zijn bovenlichaam, maar overleefde het incident. De man werd verdacht van inbraak. Bij aankomst trof de politie de man aan in een tuin aan de Kaya Timicuan in Brievengat. Tijdens de arrestatie loste de agent een schot. Volgens de landsrecherche is er onvoldoende bewijs dat deze agent zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Dat betekent dat het onderzoek zal worden geseponeerd en dat de politieagent niet strafrechtelijk wordt vervolgd.