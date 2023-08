Politiebureau Montaña tijdelijk gesloten voor publiek

Het politiebureau op Montaña is tijdelijk gesloten. Reden is een defecte airco. Het politiekorps vindt het onverantwoord om bezoekers in deze hitte op het bureau te ontvangen. Voorlopig moeten burgers uitwijken naar een van de andere politiebureaus op het eiland of gebruikmaken van de onlinediensten van de politie. Zo kunnen aangiftes via de website van het KPC worden gedaan. Voor noodgevallen kan men bellen naar 911 of voor niet-spoedeisende zaken naar 917. Het politiebureau van Montaña opent weer zijn deuren zodra er een werkende airco is geïnstalleerd.