Politiek analist uit Trinidad in Suriname aangehouden

Het Korps Politie Suriname heeft dinsdag officieel bekend gemaakt dat de 58-jarige Trinidadiaanse politiek analist Derek Anand R. door een speciaal onderzoeksteam van de afdeling Fraude van de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van onder andere: oplichting, witwassen en overtreding van de Anti Corruptie Wet. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Volgens Dagblad De West gaat het om de tweede persoon die is aangehouden in het kader van de vermeende fraude bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Als eerste werd de directeur van de bank aangehouden door de politie.

Dagblad De West schrijft verder dat de politiek analist ook consultant was voor de NDP, de partij van oud-president Desi Bouterse. Hij zou het brien zijn geweest achter de opiniepeilingen van de afgelopen tien jaar. In de afgelopen jaren zou hij goed betaald zijn door de regering voor zijn werk.