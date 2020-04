Politieke partij MAN:”hulp uit Nederland noodzakelijk en onmisbaar.”

De fractie van de politieke partij MAN noemt hulp uit Nederland aan Curaçao tijdens de corona-crisis ‘noodzakelijk en onmisbaar’. Daarbij wijst de partij op artikel 36 van het Statuut van het Koninkrijk. Daarin staat dat de landen binnen het Koninkrijk elkaar zullen bijstaan in moeilijke tijden op grond van solidariteit. De MAN wijst er op dat Curaçao in 1953 solidair was met Nederland tijdens de overstromingen in Zeeland.