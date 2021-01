Politieke propaganada vanaf vandaag toegestaan

Politieke partijen moegen vanaf vandaag borden, vlaggen of andere objecten plaatsen in de openbare ruimte om de eigen partij aan te prijzen. Dat heeft de overheid bekend gemaakt. De partijen moeten uiterlijk 27 maart alles weer hebben opgeruimd. Wel zijn er regels verbonden aan de plaatsen van politieke propaganda. Zo mag er niets in de openbare ruimte worden beschadigd door het ophangen of plaatsen van reclame materiaal. Verder moeten wegen zo toegankelijk mogelijk blijven en mag niets de zichtbaarheid van automobilisten belemmeren. Verder mogen er geen vlaggen of borden worden geplaatst op de Julianabrug en zijn ‘driehoeksborden’ of ‘sandwichborden’ verboden.

Foto: Volkskrant