De pontjesbrug is vanwege werkzaamheden vandaag gesloten van 8 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s middags. Dat is bekendgemaakt door havenautoriteit CPA. Wel kan er gebruik worden gemaakt van de ferry’s tussen Punda en Otrobanda. De werkzaamheden aan de Swinging Old Lady bestaan uit lassen, vuil verwijderen en schilderen.