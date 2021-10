Populaire merken sterke drank illegaal geïmporteerd

Bepaalde populaire drankmerken worden op grote schaal illegaal binnengesmokkeld. Zo schrijft de Amigoe. Het gaat voornamelijk om de merken Hennessy, Old Parr, Bacardi en Black Label. Lokale ondernemers zijn de dupe van de illegale handel. Met de illegale import worden duizenden guldens winst gemaakt. Volgens de Amigoe wordt de drank geïmporteerd door een code op de factuur te veranderen een andere code waar geen invoerrechten of accijnzen over betaald hoeven te worden. De illegale importeur betaalt hierdoor veel minder accijns en invoerrechten en ontvangt zo een enorme winst. De overheid is van die activiteiten op de hoogte, maar doet er niets aan, aldus een lokale ondernemer in de Amigoe.