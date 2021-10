Port of Rotterdam en CPA nog in gesprek met elkaar

Port of Rotterdam en havenbeheerder Curaçao Ports Authority zijn nog in gesprek. Zo zegt de Rotterdamse haven in het Antilliaans Dagblad. De inzet is om tot samenwerking te komen op het gebied van havenontwikkeling. Eerdere geruchten dat Port of Rotterdam de gesprekken daarover zou hebben beëindigd kloppen niet, aldus een woordvoerder. Toch is het de vraag of het op korte tot middellange termijn tot een samenwerking komt. De huidige regering gaf bij haar aantreden aan geen CPA-aandelen te willen verkopen. Port of Rotterdam zou volgens eerdere plannen 20% daarvan verwerven.