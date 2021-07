Positief geteste vrouw met valse bewijzen binnen gereisd

Een vrouw die op Bonaire positief heeft getest op Covid-19 is met vervalste papieren Curaçao binnengekomen. Zo maakt het Korps Politie Curaçao bekend. Het was al bekend dat de vrouw positief was getest voordat zij naar Curaçao vertrok. Uit onderzoek blijkt dat ze bewust de documenten heeft vervalst. Bekenden die haar alsnog op Curaçao waren tegengekomen schakelden meteen de autoriteiten in. Kort daarna werd ze aangehouden en in isolatie geplaatst. Zodra de isolatieperiode voorbij is zal ze verder worden ondervraagd.

