PowNed start opnames ‘Dropout Resort’ op Curaçao

De opnames voor het nieuwste programma van PowNed zijn begonnen. In ‘Dropout Resort’ krijgen tien uitgesproken jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die om uiteenlopende redenen hun middelbare school niet hebben afgemaakt, een unieke kans om zich te bewijzen. Niet in een klaslokaal, maar op een bijzondere stageplek: een groot resort op Curaçao. Op Curaçao gaan de deelnemers vier weken lang aan de slag in een resort, onder leiding van de succesvolle ondernemer eigenaar Wout Tieleman, zelf voormalig drop-out.

Met honderden kamers, vijf zwembaden, vele restaurants en een aquapark is het eerder een werkvloer dan een vakantiebestemming. De jongeren draaien mee in alle facetten van het resort: van housekeeping tot technische dienst, van horeca tot onderhoud. De serie wordt in 2026 uitgezonden op NPO Start.