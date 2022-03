Prefab specialist wil zich vestigen op Curaçao

MBS Groep, een specialist in prefab beton, wil zich vestigen op Curaçao. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper, bezocht vandaag de productielocatie in Vianen. Cooper juicht de investeringsplannen van de Nederlandse groep toe. De Curaçaose vestiging creëert werkgelegenheid en is positief voor de bouwsector. Met de prefab casco’s kan het bedrijf snel een woning en zelfs hotels bouwen. Door het snelle bouwtempo zijn projectontwikkelaars vaak goedkoper uit.

Minister Cooper is sinds maandag in Nederland. Gisteren woonde hij de opening van de Intertraffic Expo bij. Dit is ’s werelds grootste beurs voor de verkeerssector en vindt tot en met 1 april plaats in Amsterdam. Bezoekers krijgen verschillende oplossingen gepresenteerd op het gebied van onder andere smart mobility, verkeersmanagement en infrastructuur.