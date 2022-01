Preliminair onderzoek Marnix afgerond

Het voorbereidend onderzoek naar het omstreden politieoptreden bij Marnix College is afgerond. Dat schrijft de Amigoe. De politie en het VPCO wil hier niet op reageren en zegt alleen dat de betrokken agenten sindsdien niet aan het werk zijn. Afgelopen september vond er een preventiever drugscontrole plaats waarbij de politie buiten zijn boekje is gegaan. Minderjarige scholieren werden beledigd en zonder bewijs en op ongepaste wijze onderworpen aan een stripsearch. De politie kreeg veel kritiek en de betrokken agenten zijn op non-actief gesteld. Statenlid Brownbill heeft in november vragen over het onderzoek gesteld, maar heeft daar nog geen antwoord op gekregen.