Premier Britse Maagdeneilanden aangehouden in Miami voor drugssmokkel

Bij een politie-actie in Miami is de premier van de Britse Maagdeneilanden gearresteerd. Ook de directeur van de havens van de eilandengroep zit vast, melden de Amerikaanse autoriteiten. Premier Andrew Fahie en de havendirecteur werden op een vliegveld bij Miami aangehouden door agenten van de Amerikaanse drugspolitiedienst DEA. Ze zouden hebben geprobeerd om cocaïne te smokkelen en de opbrengsten ervan wit te wassen. Volgens de Amerikaanse aanklacht hadden de twee op het vliegveld een afspraak met zogenaamde Mexicaanse drugscriminelen. Die zouden hun 700.000 dollar overhandigen voor hun hulp bij het smokkelen van coke van Colombia naar de VS via een haven op de Maagdeneilanden. In werkelijkheid liepen ze in de val van DEA-undercoveragenten. De gouverneur van de Maagdeneilanden heeft de inwoners opgeroepen om kalm te blijven.