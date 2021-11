Premier Pisas betreurt openstaande rekeningen overheid

Premier Gilmar Pisas betreurt het feit dat de overheid achterloopt bij het betalen van rekeningen. Dat antwoordde de premier op vragen tijdens een persconferentie. Het is geen onwil, maar een overdaad aan openstaande rekeningen, aldus de premier. De situatie heeft er onder andere toe geleid dat de website Bakuna.cw momenteel uit de lucht is. Ook de Curaçao Health App die tegen eind oktober voor Android en iOs beschikbaar zou worden gesteld is daardoor nog steeds niet beschikbaar. Volgens Pisas wordt er hard aan gewerkt om de achterstand weg te werken om de plannen te kunnen uitvoeren.