Premier Pisas geeft tips tegen pesten

Premier Gilmar Pisas is naar eigen zeggen vroeger vaak gepest, maar heeft zich daar sterk tegen leren maken. Dat zei de premier tegen leerlingen van de Kolegio San Dominico in de wijk Montaña. Pisas was daar op bezoek in verband met de internationale dag tegen pesten. Pestkoppen hadden het in het verleden op hem gemunt vanwege zijn lippen, oren en het feit dat hij de letter ‘r’ moeilijk uitspreekt. Volgens Pisas moet je je verstand gebruiken en een goed weerwoord bedenken tegen je pesters. Uiteindelijk is het met hem goed gekomen, aldus Pisas.