Premier Pisas tevreden over huidige versie COHO

Premier Gilmar Pisas is tevreden over de huidige versie van de wet voor het invoeren van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Zo zei Pisas onlangs in het parlement. In de huidige versie van de wet wordt de autonomie van Curaçao gegarandeerd. Zo krijgt het parlement inspraak bij voorstellen van het orgaan. Ook de autoriteit van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse zaken is ingeperkt.