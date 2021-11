Premier Pisas wil einde aan het zomaar vervolgen van politici

Premier Gilmar Pisas wil dat er een einde komt aan het zonder meer vervolgen van politici. Zo schrijft de Amigoe. De premier heeft daarover een brief gestuurd naar het parlement dat zich over het onderwerp moet buigen. Het plegen van een ongefundeerde aangifte of een aangifte te kwader trouw brengt schade toe aan de bestuurbaarheid van het land en het algemeen belang, schrijft de premier. In de afgelopen jaren is er aangifte gedaan tegen maar liefst twee gezagsdragers. In beide gevallen bleken de beschuldigingen niet te kloppen.