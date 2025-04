Premier Sint Maarten: ‘Koloniale fantasieën van Baudet zijn diep beledigend en opruiend’

De minister-president van Sint Maarten, Luc Mercelina, laat donderdag weten de ‘koloniale fantasieën en diep beledigende en opruiende uitspraken’ van Thierry Baudet, leider van de Nederlandse partij Forum voor Democratie, te veroordelen. Baudet zei woensdag dat hij wil dat de regering gaat onderzoeken hoe er honderdduizenden Nederlanders naar het Caribisch gebied kunnen worden gestuurd, zodat ‘het weer helemaal van ons is’. Volgens Mercelina zijn de uitspraken niet alleen historisch blind, ‘maar ook gevaarlijk racistisch en diep respectloos tegenover de Caribische gemeenschap’.

Volgens Mercelina horen ‘dit soort koloniale fantasieën thuis in de donkerste hoofdstukken van onze gedeelde geschiedenis—niet in de democratische instellingen van de 21e eeuw’. Lyndon Lewis, huidige parlementariër op Sint Maarten voor de partij NOW en voormalig minister van Justitie stelt: “Het idee dat ons eiland moet worden overspoeld en hervormd door buitenlandse kolonisten om iemands imperialistische fantasie te dienen, is niet alleen beledigend, maar vormt een directe bedreiging voor de waardigheid, identiteit en autonomie van ons volk,” stelde Lewis. “Dit is niet 1625. Het is 2025.”