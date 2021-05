Premier Sint Maarten naar Den Haag uit onvrede over Knops

De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, is woensdag in Nederland aangekomen. Doel van de reis is om demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zover te krijgen dat hij toch geld voor een lening van bijna 19 miljoen euro overmaakt. Volgens Jacobs respecteert Knops de overeenkomst niet die de twee landen 26 april sloten om Sint Maarten een vijfde lening te geven. Met de lening kunnen de financiële gevolgen van de coronapandemie op worden gevangen. Knops heeft de lening ‘on hold’ gezet omdat hij vindt dat het land in gebreke blijft bij de controle op het bestuur van de luchthaven van Sint Maarten. Hij bezocht Sint Maarten vorige week nog en heeft daar toen de kwestie besproken, maar er is nog geen oplossing voor het conflict.

Na afloop van zijn bezoek aan St. Maarten zei hij toen tegen nieuwssite Caribisch Netwerk dat er constructief is gepraat en dat de regering van Sint Maarten heeft erkend dat ze meer hadden kunnen doen op dat gebied. Hij gaf aan dat hij de verdere acties van Sint Maarten afwacht, voordat er opnieuw over het overmaken van de lening kan worden gesproken. Jacobs noemde het overleg later in het parlement “niet vruchtbaar”. Volgens haar stelt Knops aan de ene kant dat hij begaan is met het lot van de bevolking van Sint Maarten, maar is zijn handelwijze volstrekt tegengesteld. Ze plaatst vraagtekens bij de werkelijke motieven van Knops.

Silveria Jacobs schreef 6 mei al een brief over dit onderwerp aan premier Mark Rutte en zij wil de zaak nu aankaarten tijdens de vergadering vrijdag van de Rijksministerraad. Op 1 juni is ze bij het debat in de Eerste Kamer over de geschillenregeling binnen het Koninkrijk. Onder anderen minister van Financiën van Sint Maarten, Ardwell Irion, vergezelt Jacobs.