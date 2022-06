Première Bon Bini Holland 3

Gisteren is de film Bon Bini Holland 3 in Nederland in première gegaan. Jandino en de rest van de cast verschenen op de rode loper in Rotterdam. Woensdag zal de Curaçaose komiek en ondernemer in Antwerpen zijn voor de première van de film en op 7 juli woont Jandino de opening van de zijn bij op Curaçao. De succesvolle filmreeks gaat over Robertico die zich iedere keer in de nesten werkt. Dit keer doet hij zich voor als de eigenaar van F.C. Kip. Het kiprestaurant staat net op het punt overgenomen te worden door de Amerikaanse fastfood gigant Wicked Chicken.