Premiers Koninkrijk naar VN-vergadering

De premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergezellen Mark Rutte deze week naar New York. Daar vindt de 77e Algemene Vergadering van de VN plaats. Gilmar Pisas, Evelyn Wever-Croes en Silveria Jacobs nemen deel aan diverse side-events die tijdens de week worden georganiseerd, onder meer gericht op onderwijs, klimaat, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States. Ook hebben zij ontmoetingen met regionale collega’s en met VN-instanties. Rutte is vrijdag 23 september in New York. Die dag spreekt hij de AVVN toe. Ook neemt hij deel aan de Waterconferentie voor regeringsleiders, heeft hij een ontmoeting met de secretaris-generaal van de VN en spreekt hij diverse collega’s. ‘s Avonds heeft Rutte een diner met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in New York.