Premiers vergaderen met SG Guterres van de VN

De vier premiers van het koninkrijk hadden gisteren een digitale vergadering met António Guterres de secretaris-generaal van de VN. Premiers Rutte, Pisas, Wever-Croes en Jacobs spraken met Guterres over de relatie met buurland Venezuela, de effecten van klimaatverandering en pandemie. Het overleg is tot stand gekomen nadat premier Rutten bij de Algemene Vergadering van de VN in september hier verzoek voor indiende. Guterres gaf aan binnen de VN aandacht te blijven vragen voor de kwesties zodat grotere landen daar rekening mee kunnen houden.

