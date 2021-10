Premies duurder door stijging autodiefstallen

De premies voor autoverzekeringen worden steeds duurder door het stijgend aantal autodiefstallen. Dat wordt op haar beurt weer veroorzaakt door de import van beschadigde auto’s uit de Verenigde Staten. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De krant baseert zich op een onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving dat aan de Staten is aangeboden. Volgens het onderzoek beschikt Justitie niet over de middelen voor een structurele aanpak. Daardoor is er ook geen zicht op garages waar gestolen auto’s worden ontmanteld.

Meer over autodiefstal autoverzekering duurder