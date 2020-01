‘Premies ziektekosten verhoogd door minder klanten en hoge zorgkosten’

Premies van particuliere ziektekostenverzekeringen zijn dit jaar enorm gestegen. De stijgingen lopen op tot wel 40 procent.

Volgens Guardian Group komt dit door een sterke mindering in klanten. Sinds begin 2013 geldt bij SVB de basisverzekering en worden de meeste mensen automatisch via hen verzekerd. Er kunnen zelfs geen nieuwe particuliere ziektekostenverzekeringen meer worden afgesloten. Hierdoor is het aantal klanten bij de verzekeraars flink teruggelopen en ook de inkomsten uit premies. Diego Fränkel, CEO van Guardian Group stelt dat alle verzekeraars een basispakket aan zouden moeten kunnen bieden en pleit voor het opengooien van de markt.