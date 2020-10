President Hof van Justitie besmet met Coronavirus

De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Eunice Saleh is positief is getest op het Coronavirus. Zij is intussen thuis in isolatie. Vorige week was ze in verband met een vergadering enkele uren op kantoor op de vestiging van het Hof in Curaçao. Degenen die fysiek aan de vergadering hebben deelgenomen en langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte als de president zijn geweest, zijn in thuisquarantaine tot en met 6 november, zij zijn al of zullen ook getest worden. De besmetting heeft tot nu toe geen gevolgen voor het rechtsbedrijf. De personen in quarantaine blijven vanuit huis werken en de zittingen gaan ook gewoon door. Het Hof zal de situatie nauw blijven monitoren in samenspraak met de GGD.