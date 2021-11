President Hof wil onafhankelijk onderzoek naar vertrouwen in rechtspraak

De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Eunice Saleh, pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar het vertrouwen in de rechtspraak. Dat zei Saleh in een toespraak ter gelegenheid van de installatie van nieuwe rechters. Aanleiding daarvoor zijn aantijgingen van de Vereniging van Christelijke Voorgangers die zich onlangs publiekelijk afvroegen of de bevolking van Curaçao nog wel gaat het vertrouwen kan hebben in het Hof. De vereniging zette vraagtekens bij een vonnis van het Gerecht over het huwelijk tussen mensen van verschillende gelijk geslacht. Ook verdenken de pastoors het Hof van bevooroordeeld handelen vanwege de seksuele geaardheid van de voorgedragen Hof-president Mauritsz de Kort. Het Hof heeft besloten om zich aan te melden bij het netwerk van de Verenigde Naties, Global Judicial Integrity Network. De entiteit geeft wereldwijd rapportcijfers voor de rechtspraak in afzonderlijke landen.