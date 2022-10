Prestigieuze Dansprijs voor Curaçaose danser

De Curaçaose choreograaf en danser Dalton Jansen is in de prijzen gevallen. Vrijdag kreeg hij De Jonge Zwaan uitgereikt voor ‘Meest indrukwekkende jeugddansproductie’ met ‘Birds’. Deze voorstelling maakte hij voor Wij Zijn Dox. Vorig jaar won Jansen de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht. Hij gebruikt de Antilliaanse cultuur als inspiratie voor zijn creaties, met thema’s als inclusie en diversiteit. In Birds verbeeldt hij de moeilijke weg naar volwassenheid van jongeren die niet thuis kunnen wonen. Hij combineert meerdere disciplines, zoals spoken word, hip hop, contemporary en break dance.