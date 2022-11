Kunstenaar Herman van Bergen is in de prijzen gevallen. Hij is de ontvanger van de prestigieuze innovatieprijs van het International Sculpture Center. Het toonaangevende Sculpture magazine wijdt ook een artikel aan hem. Van Bergen kreeg de prijs voor de Kathedraal van Doornen. Het reusachtige kunstwerk dat bestaat uit miljoenen doornen op het terrein van landhuis Bloemhof. Zijn meesterwerk is een ode aan de vrije geest.