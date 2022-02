Prijs voor benzine en diesel stijgt

De prijs van benzine en diesel stijgt. Ook water en elektriciteit wordt duurder vanaf volgende week. Dat heeft de toezichthouder op de brandstofprijzen bekendgemaakt. Benzine en diesel-gebruikers zijn vanaf volgende week 14 cent meer kwijt per liter. Vooral het tarief voor leidingwater gaat enorm omhoog. Het nieuwe tarief stijgt met maar liefst 33 cent per kuub. Daar staat tegenover dat de elektriciteitsprijs nauwelijks verandert, met een stijging van 1 cent per kilowattuur. Ook de prijs van kookgas blijft gelijk. De prijsstijging van brandstof wordt veroorzaakt door een hoger inkooptarief. Een vat ruwe olie is sinds eind december 30 procent duurder.

