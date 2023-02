Prijs voor CTB Nederland

Het CTB kantoor in Nederland is onlangs in de prijzen gevallen. Industriegenoten riepen het kantoor uit tot beste verkeersbureau. De Vakantie Awards zijn de Oscars van de reisbranche in Nederland. Het jaarlijkse gala-evenement werd weer voor het eerst gehouden sinds de uitbraak van de pandemie. Tijdens het event komt de sector samen om terug te blikken op het afgelopen jaar en om naar de toekomst te kijken. Op Curaçao zijn ze blij met de award. CTB-directeur Muryad de Bruin ziet de prijs als een motivatie om hard te blijven werken aan de promotie van het eiland in Nederland. Op de foto Sharon Vassell van CTB Nederland.