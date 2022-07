Prijsstijging eieren nog niet aan de orde

De geplande prijsstijging van een doos eieren van NAf. 4.80 naar Naf. 6.36 is voorlopig niet aan de orde op Curaçao. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje tgen de EXTRA gezegd. Op 13 juli kondigde de overheid de prijsstijging van bijna 35 % aan, maar volgens Cijntje moet eerst nog advies worden uitgebracht over het voornemen. Hoe lang dat nog duurt, is onduidelijk. De regering besloot deze maand de vastgestelde prijs van eieren na bijna tien jaar te verhogen omdat de producenten van eieren op Curaçao financieel in de knel zijn gekomen omdat de prijs van kippenvoer internationaal flink is gestegen. Als er geen prijsstijging van de eieren komt, moeten de producenten de deuren sluiten en is Curaçao afhankelijk van de import van eieren. Dat wil Cijntje voorkomen.