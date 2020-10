Prijsstijging levensonderhoud september

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het prijsniveau in september met 0.5 procent is gestegen vergeleken met augustus. Het inflatiecijfer is matig gedaald naar 2.3 procent. De prijsstijging komt vooral voort uit het duurder worden van elektriciteit, water en brandstof . De kosten van levensonderhoud zijn in september 2020 2,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijsstijging over het hele jaar is vooral gekomen door de duurdere dranken, rookwaren, voeding en gezondheidszorg.

Tagged as curacao inflatie levensonderhoud prijsstijging september