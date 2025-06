Prijsvergelijking supermarkten toont ‘gemengde ontwikkeling’

De Consumentenstichting, FpK, heeft een prijsvergelijking uitgevoerd tussen maart en juni van dit jaar in 17 supermarkten en minimarkten op het eiland. Er werd gekeken naar de prijzen van vlees, beleg, fruit en groente. Uit de analyse blijkt dat sommige producten in prijs zijn gestegen, zoals mango en schouderham, terwijl andere juist goedkoper zijn geworden, zoals runderlever, groene peren en maïs. Over het algemeen zijn de meeste prijzen gelijk gebleven of licht gedaald, aldus de stichting.

De 17 supermarkten die bij beide gelegenheden zijn bezocht zijn: Van den Tweel, Arco Iris, Best Buy, Bon Bini Supermarket, Boulevard Marketplace, Centrum Mahaai, Centrum Piscadera, Carrefour, Timmy, Esperamos Supermarket, Mangusa Rio, Mangusa Hypermarket, Ruyterkade, Vreugdenhil, Luna Park, LZF en Queens Minimarket. De stichting roept consumenten op om de volledige prijslijst te raadplegen en bewust boodschappen te doen. Voor meer informatie of toegang tot de prijslijst, bezoek www.fundashonpakonsumido.cw, bel +5999 462 6666 of mail naar [email protected]. Volg ook de Facebookpagina om op de hoogte te blijven van nieuwe updates.